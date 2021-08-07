В Челябинской области отменили гастрономический фестиваль на Аркаиме

В минкульте решили подождать, когда больше южноуральцев вакцинируется. Фото: минкульт Челябинской области

В Челябинской области отменили фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка», который должен был пройти 14 августа на Аркаиме. Как сообщили в министерстве культуры области, причина остается прежней — профилактика распространения COVID-19.

— Мы ориентируемся на рекомендации Роспотребнадзора и решили не рисковать, подождать, когда большинство населения пройдет вакцинацию. Все-таки речь идет о жизни и здоровье наших граждан, — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Как добавил директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик, частично фестиваль в этом году перенесли в онлайн — провели конкурс рецептов. А для тех, кто уже купил путевки, в качестве утешения вечером 14 августа состоится обжиг глиняной скульптуры.

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