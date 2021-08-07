В ЦКС рассказали, когда пересчитали плату за мусор в Челябинской области

О том, как вернуть деньги, посоветовали спросить в «Городском центре начисления коммунальных платежей». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перерасчет платы за мусор за 10 дней, который обязала сделать антимонопольная служба, отражен в квитанциях южноуральцев за июнь 2021 года. Об этом КП-Челябинск рассказали в «Центре коммунального сервиса».

— Распоряжение о перерасчете платы за период с 21 декабря 2019 по 31 декабря 2019 года было направлено биллинговым центрам, — сообщили в компании. — За подробной информацией о способе возврата денег рекомендуем обратиться в ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей».

Напомним, в декабре 2019 года ЦКС доначислил платежи за 10 дней по предельному тарифу, когда Минтарифа пересмотрел действующие тарифы. Но год спустя апелляционный суд признал постановление регионального Минтарифа недействующим. Однако перерасчет выполнен не был. В мае 2021 года УФАС обнаружил в этом нарушение законодательства о защите конкуренции — навязывание невыгодного условия договора о расчете платы по недействующему тарифу. УФАС выдало предписание сделать перерасчет.

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