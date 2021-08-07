Все дело в бульоне: челябинскую «Фабрику уральские пельмени» оштрафовали на 100 тыс. рублей

Конкуренту не понравился текст на упаковках «Мясо вместо бульона внутри!» и «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске на 100 тысяч рублей оштрафовали «Фабрику уральские пельмени», которая использовала в рекламе фразы, дискредитирующее конкурента. Такое решение вынесло Челябинское УФАС.

В 2019 году «Фабрика уральские пельмени начала выпускать пельмени «Агонь» с текстом на упаковке: «Мясо вместо бульона внутри!» и «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!». Тогда как с 2012 года компания «Мясная галерея» производит «Бульмени» с текстом «Бульон внутри».

— В данном случае использовалось репутационное заимствование, заключающееся в переносе на собственный товар узнаваемости чужого товара. Такие действия ООО «Фабрика уральские пельмени» дискредитировали продукцию АО «Мясная галерея», — сообщили в УФАС, добавив.

После предписания УФАС «Фабрика уральские пельмени» прекратила «указанные недобросовестные действия».

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