Все дело в бульоне: челябинскую «Фабрику уральские пельмени» оштрафовали на 100 тыс. рублей

Конкуренту не понравился текст на упаковках «Мясо вместо бульона внутри!» и «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске на 100 тысяч рублей оштрафовали «Фабрику уральские пельмени», которая использовала в рекламе фразы, дискредитирующее конкурента. Такое решение вынесло Челябинское УФАС.
В 2019 году «Фабрика уральские пельмени начала выпускать пельмени «Агонь» с текстом на упаковке: «Мясо вместо бульона внутри!» и «То чувство, когда съел мясо вместо бульона!». Тогда как с 2012 года компания «Мясная галерея» производит «Бульмени» с текстом «Бульон внутри».
— В данном случае использовалось репутационное заимствование, заключающееся в переносе на собственный товар узнаваемости чужого товара. Такие действия ООО «Фабрика уральские пельмени» дискредитировали продукцию АО «Мясная галерея», — сообщили в УФАС, добавив.
После предписания УФАС «Фабрика уральские пельмени» прекратила «указанные недобросовестные действия».
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