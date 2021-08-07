Челябинцы, которые планируют завести кошек, чаще берут их из приюта

Мурчащие друзья есть у 45% опрошенных челябинцев Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинцы чаще, чем жители других российских городов, заводят дома кошек и котов. К таким выводам пришли эксперты «Сберстрахования» после опроса.

— Мурчащий друг есть у 45% семей, — сообщают в компании, добавляя, что каждая седьмая семья завела питомца в последние полтора года.

В среднем кошки живут у челябинцев 5,8 лет. 11% опрошенных сообщили, что собираются завести домашнего питомца в ближайшее время. И почти четверть из них планируют взять котенка. Большая часть — 63% — хотят взять животное из приюта или получить бесплатно. 37% — будут покупать, правда не дороже чем за 880 рублей.

О каких породах мечтают жители Челябинска? Треть — о мейн-куне, 10% — о шотландской вислоухой, по 7% — о британской и бенгальской кошках, по 5% — абиссинской и сиамской.

8 августа отмечается Всемирный день кошек. Не забудьте погладить своего пушистого друга и накормить его праздничной вкусняшкой.

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