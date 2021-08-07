«Хорошо подготовлены»: Текслер открыл в Агаповском районе новую пожарную часть

Губернатор побывал в пожарной части поселка Буранный: она прикроет 10 населенных пунктов в округе. Фото: gubernator74.ru

В субботу, 7 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер работал на юге Челябинской области, в Агаповском районе.

«Проинспектировал ряд социальных объектов. В Буранном открыли новую пожарную часть. Будет обеспечивать безопасность 10 поселков в округе», — сообщил глава области в официальном аккаунте социальной сети Инстаграм.

Агаповский район хорошо подготовлен к пожароопасному сезону: поселки и поля опаханы — для блокировки возможного продвижения огня. Пожарные Буранного боролись с июльскими пожарами, прикрывая село Париж. Огнеборцам губернатор сообщил об обновлении материальной базы региональной противопожарной службы — покупке 16 новых автоцистерн и ранцевых огнетушителей. Новое вооружение поступит и в Буранный. В Карталинском районе появятся два новых пожарных подразделения.

— Хочу сказать вам спасибо за работу во время февральского бурана и участие в ликвидации пожара в Карталинском районе. В этом году мы начинаем масштабное обновление техники в целом по региону, — сказал губернатор.

Хорошая новость для сельчан: в сентябре открывается отремонтированный по нацпроекту «Культура» ДК. По нацпроекту «Образование» ремонтируется школа. На ее базе в новом учебном году откроется Центр образования естественно — научной и технологической направленности «Точка роста», оснащенный современным оборудованием по физике, химии, биологии, экологии, робототехнике. Готова спортплощадка — футбольное поле с искусственной травой.

По школе губернатор дал важное поручение — оперативно заменить все старые оконные рамы, а их более 70, на пластиковые. Администрация подготовит проект на капремонт корпуса начальной школы. Важно, чтобы в 2022 г. район мог претендовать на финансирование по федеральной программе.

Главе района, Байдавлету Тайбергенову, губернатор поручил заняться вопросами газо-, водо- и теплоснабжения; активно ремонтировать дороги. Плюс местной власти — строительство тротуаров.

— Будем этот опыт применять в других населенных пунктах, — заметил губернатор. — Тротуары и освещение, даже в сельской местности, — обязательное требование.

Похвалил глава области местный проект строительства прогулочной зоны на живописном берегу реки Урал, и переоборудованию закрытого пионерского лагеря в современный круглогодичный центр отдыха для детей и ветеранов.

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