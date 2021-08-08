Иномарка врезалась в газовую трубу возле озера Тургояк

Фото: ОГИБДД Миасса

ДТП случилось днем 7 августа рядом с городским пляжем в миасском поселке Тургояк, возле одноименного озера.

По словам очевидцев, Nissan пытался заехать на парковку. В это время на большой скорости подъехал Ford, и при попытке обгона врезался в первую иномарку. После столкновения один из автомобилей выбросило за пределы проезжей части, он остановился, только столкнувшись с трубой надземного газопровода. Проверять сохранность трубы приезжали сотрудники газовой службы.

В ОГИБДД Миасса подтвердили, что в 14:40 на улице Туристов случилась авария:

— Произошло столкновение Ford Focus под управлением водителя 2002 года рождения и Nissan Qashqai под управлением водителя 1971 года рождения.

Люли в ДТП не пострадали, но оба автомобиля оказались серьезно повреждены.

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