Статью челябинских ученых впервые опубликовали в журнале Nature

Авторы статьи. Фото: ЮУГМУ

Авторитетный британский научный журнал Nature впервые опубликовал статью ученых из Челябинска. Авторами исследования стали два профессора Южно-Уральского медицинского университета — Галина Игнатова и Владимир Антонов, а также главный пульмонолог России Сергей Авдеев. Статья посвящена сравнению эффективности вакцин против пневмонии у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких.

Материал для публикации собирали в течение пяти лет. Как рассказали в пресс-службе ЮУГМУ, проверять данные челябинских ученых приезжал эксперт из Германии.

Сейчас исследователи продолжают работу и выясняют, насколько действенна вакцинация против пневмонии у пациентов с ХОБЛ, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Один из авторов статьи, пульмонолог Владимир Антонов работает в «красных зонах» челябинских больниц с начала эпидемии коронавируса. Он собирает данные о влиянии вакцинации против давно известных науке пневмококковых инфекций на профилактику ковидной пневмонии.

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