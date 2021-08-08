В Копейске появился пушистый пожарный

Первым делом Уголек проверил состояние пожарных автомобилей. Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

В Копейском пожарно-спасательном гарнизоне появился новый «сотрудник» — четвероногий и мурлыкающий. На довольствие поставили кота. К первому дежурству пушистый пожарный приступил 5 августа.

До того котенок жил дома у водителя пожарной машины. С переселением и получением нового статуса питомцу понадобилось и настоящее «профессиональное» имя. Придумать его попросили пользователей соцсети. Остроумные копейчане немедленно предложили варианты: Дымок, Сигнал, Копченый и даже Багор. Но остановились в результате на более ласковом и подходящем к внешнему виду новобранца имени. Кота назвали Угольком.

Уголек стал уже не первым в регионе пушистым пожарным. В Златоусте у него есть коллега — кот Кузьмич. Как опытный сотрудник Кузьмич не только отвечает за психологическую разгрузку сотрудников МЧС, но и выступает в роли пресс-секретаря: от имени кота в интернете рассказывают о жизни спасателей.

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