В Челябинскую область доставили крупную партию вакцины от коронавируса

Вакцину перевезут в поликлиники и прививочные пункты Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (другое название «Спутник V»). В партии 68 тыс. 400 доз препарата.

— В ближайшие дни вакцинаа направится во все медицинские учреждения региона, — сообщили в областном министерстве здравоохранения.

Там уточнили, что дополнительные партии препарата в регион приходят еженедельно: на их регулярно отправляют заявки в федеральный Минздрав.

Напомним, в Челябинской области коронавирусом заболели уже более 77 тыс. человек. В последние сутки в очередной раз обновили антирекорд по количеству заболевших: диагноз Covid-19 подтвердили у 360 человек.

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