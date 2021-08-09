На улице Труда в Челябинске перестанут работать светофоры

На одной улице отключат сразу три светофора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске 9 августа вновь будут отключать светофоры. На тот раз автоматически регулировать движение перестанут на улице Труда. Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, отключения связаны с работами на электросетях.

С 9:00 не будут функционировать светофоры на переростке улиц Труда и Северо-Крымской, а также на улице Труда возле остановок общественного транспорта «Зоопарк» и «МФЦ,

Возобновить работу светофоров обещают к 12:00.

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