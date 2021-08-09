На улице Труда в Челябинске перестанут работать светофоры

На одной улице отключат сразу три светофора
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинске 9 августа вновь будут отключать светофоры. На тот раз автоматически регулировать движение перестанут на улице Труда. Как пояснили в городском комитете дорожного хозяйства, отключения связаны с работами на электросетях.
С 9:00 не будут функционировать светофоры на переростке улиц Труда и Северо-Крымской, а также на улице Труда возле остановок общественного транспорта «Зоопарк» и «МФЦ,
Возобновить работу светофоров обещают к 12:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru