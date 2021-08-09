Челябинских туристов предупредили о ядовитых ягодах в лесах

Фото: нацпарк «Зигальга»

В августе в Челябинской области начали созревать ядовитые ягоды. К осторожности туристов призвали в национальном парке «Зигальга». На территории парка растут опасные воронец колосистый и вороний глаз. Первый можно узнать по неприятному запаху, а ягоды второго по невнимательности легко перепутать с черникой.

Вороний глаз ядовит и способен вызвать серьезное отравление даже после переработки, например, попав в варенье. Смертельная доза токсинов может содержаться всего в одной ягоде. Ядовиты также листья и корни растения, причем не только для человека, но и для животных.

Вороний глаз растет обычно в сырых и тенистых местах, на полянах, возле деревьев и кустарников. У нег прямой стебель и четыре листа, на каждом растении — только по одной ягоде.

Дурно пахнущий воронец колосистый — редкое растение, занесенное в региональную Красную книгу. Его ягоды способны вызвать у человека одышку, рвоту, ввести в оглушенное состояние. К яду этого растения устойчивы птицы: они поедают плоды без вреда для себя.

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