Агентство «НКР» повысило рейтинг банку Уралсиб до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом

Рейтинговое агентство «НКР» повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня A-.ru со «Стабильным» прогнозом

Повышение кредитного рейтинга банка обусловлено улучшением оценки диверсификации бизнеса, ростом запаса капитала и рентабельности.

Эксперты НКР считают, что сильные рыночные позиции банка сохранятся в среднесрочной перспективе. По их мнению, текущие показатели достаточности капитала банка Уралсиб позволяют абсорбировать существенный стресс, при том что склонность к принятию кредитного риска остается умеренной. Позитивное влияние на рейтинг оказал и фактор государственной поддержки банка.

Система управления и качество менеджмента банка оцениваются агентством как адекватные масштабам и специфике его бизнеса. Уралсиб реализует комплекс задач по развитию комплаенс-процессов и IT-решений в соответствии с современными требованиями к банковской системе.

— В результате выбранной сбалансированной стратегии развития банк поступательно демонстрирует хорошие результаты, наращивает капитальную базу и укрепляет свои позиции на рынке»,- отмечает председатель правления банка Уралсиб Алексей Сазонов.

Ранее рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка Уралсиб до уровня ВВВ (RU) со «Стабильным» прогнозом.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

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