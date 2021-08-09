В Челябинской области обнаружили еще 363 случая коронавируса

Коронавирусом в челябинской области заболели уже более 78 тыс. человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 363 новых случая коронавируса. Это очередной региональный антирекорд: такого количества заболевших за день в области еще не регистрировали.

На лечении сейчас находятся 6098 больных Covid-19.

По данным регионального министерства здравоохранения, за сутки от ковидной пневмонии умерли 17 человек.

Всего с начала пандемии диагноз Covid-19 подтвердили у 78 тыс. 142 жителей Челябинской области.

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