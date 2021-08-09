Онлайн-кинотеатр KION представит южноуральцам новое тревел-шоу со звездами TikTok

Онлайн-кинотеатр KION, созданный МТС, покажет новый оригинальный сериал в формате тревел-шоу «Лето — это…». Проект с участием популярных тиктокеров позволит аудитории увидеть в сравнении сразу два варианта отдыха и выбрать направление по душе: поездку к морю на машине и визит к родственникам в деревню. Новый originals-проект KION сочетает в себе уникальный микс разных жанров: влог, романтический роад-трип и реалити-шоу. Премьерные выпуски нового originals-реалити «Лето — это…» будут эксклюзивно выходить в онлайн-кинотеатре KION каждый будний день, начиная с 9 августа

Тревел-шоу будет разделено на две ключевые локации — море и деревня, и расскажет, как лучше спланировать 14 дней своего отпуска и успеть за это время не только отдохнуть, но и «правильно» восстановиться. В проекте «Лето — это море» герои отправятся на машине к живописным берегам Крыма. В серии выпусков «Лето — это деревня» блогеры окажутся наедине с природой и сельской реальностью.

«Лето — это…» — не просто развлекательный проект, он несет и практическую пользу: герои расскажут, как спланировать отпуск, что взять с собой, где остановиться и чем перекусить. Блогеры пройдут неизведанными маршрутами, найдут живописные локации для фото и познакомят зрителя с неожиданными кулинарными традициями Крыма и русской деревни. Сами участники уверены, что проект позволит окунуться в ощущение каникул и точно не оставит никого равнодушным. Так, блогер Камилла Дмитриева считает, что проект «поможет зрителям вспомнить о радостных моментах из детства, как ездил к бабушке в деревню или оказался в лагере на все лето». Тиктокер Антон Дмитриев полагает, что тревел-шоу «станет для миллионов зрителей буквально пошаговой инструкцией идеального лета». Блогеру Кириллу Воллику съемки принесли бесценный опыт и «большой заряд эмоций».

Исследовать Крым в проекте «Лето — это море» отправятся популярные фуд-блогеры — супруги Камилла (@kamillatasty, 12млн. подписчиков) и Антон Дмитриевы (@anton_dmitriev, 694К подписчиков).

Постигать самобытность деревенской жизни предстоит блогерам из PopStar House: Илье Милохину (@_ilyamilokhin, 1,3 млн), брату тиктокера Дани Милохина, Кириллу Воллику (@vollik_, 3,7 млн), Лере Кантур (@kanturlera, 2млн), Кристине Федосовой (@kristinochka, 40 тыс.), а также популярным в TikTok близняшкам Насте и Кате (@twinsrussian, 7 млн). В шоу планируется использовать и видеоматериалы из личных аккаунтов блогеров.

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