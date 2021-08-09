Штрафы на полмиллиона рублей получили ЖЭКи и предприятия Челябинска за плохую работу

Фото: Кирилл САДЫКОВ

44 постановления на 538 тысяч рублей выписала администрация Челябинска за прошедшую неделю. Управляющим компаниям и предприятиям придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей за нескошенную траву и невосстановленное благоустройство. В среднем по тысяче рублей отдадут водители за парковку на газонах.

— На ООО «Ремжилзаказчик — ЖЭУ №5» за непроведение работ по кошению травы наложен штраф на сумму 90 тысяч рублей. ООО «ДЕЗ Калининского района» вынесено административное предупреждение за Каслинскую, 23, — доложил на совещании руководитель аппарата горадминистрации Валерий Смирнов.

Еще на 110 тысяч рублей оштрафован ООО «Ремжилзаказчик Советского района» за плохую уборку двора и контейнерной площадки. Суммы от 50 до 75 тысяч заплатят завод «Прибор», АО «НИИД» и ООО «Монтажник».

За парковку на газонах и спортивных площадках челябинские водители оштрафованы на 75 тысяч рублей. Всего выписано 63 подобных штрафа. Еще 78 тысяч рублей физлица отдадут за торговлю в неустановленном месте.

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