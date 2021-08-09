В Челябинске на Заячьем острове разрушилось ограждение моста

По мосту теперь небезопасно ходить. Фото:Я выхожу Челябинск/ t.me
Жители Калининского района Челябинска пожаловались на небезопасные условия на Заячьем острове. Сломалось ограждение моста через реку Миасс, теперь нет никакого барьера между пешеходами, краем дороги и водой за ним. Секции ограждения с металлической решеткой отогнулись, упали в реку и тянут за собой еще сохранившиеся части забора.
Сегодня в интернете появилось видео с панорамой разрушений.
— Я вчера обнаружила этот провал, а сегодня решила поснимать, — рассказывает в ролике девушка. — Это что за безобразие? Какая безопасность, вы о чем?
Автор видео обвиняет в бездействии и пренебрежении безопасностью граждан администрацию Калининского района.
В мэрии Челябинска сообщили, что восстановить забор на мосту постараются в ближайшее время.
— Администрация Калининского района уже провела там обследование и направила обращение в комитет дорожного хозяйства с просьбой восстановить ограждение, — заявили в муниципалитете.
Напомним, весной этого года на Заячьем острове погибла 45-летняя женщина. Она провалилась в канализационный коллектор. Тело по трубе унесло на несколько километров.
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