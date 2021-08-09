В Челябинске появится первый музыкальный парк

Фото: пресс-служба мэрии

В новом парке по улице Академика Королева рабочие начали асфальтировать площадки. Скоро здесь появятся малые архитектурные формы — это будет первая в Челябинске детская музыкальная площадка, на которой установят в основном ударные инструменты: барабаны, ксилофон и маримбу.

— Для нас это первый опыт создания музыкального сквера. Надо смотреть, насколько это будет востребовано и принято жителями, — отметил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

В этом же сквере на улице Академика Королева появится третий в городе сухой фонтан.

Завершаются работы по благоустройству в «Парковом-2». Рабочие уже укладывают газон и вскоре установят архитектурные формы.

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