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Происшествия9 августа 2021 11:44

В Челябинской области будут судить мужчину, который покусал полицейского

Обвиняемому грозит пять лет лишения свободы
Елена КОЛЧИНА
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Магнитогорец напал на полицейского после задержания

Магнитогорец напал на полицейского после задержания

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед судом предстанет житель Магнитогорска, от зубов которого пострадал сотрудник МВД.

В июне этого года мужчину задержали по подозрению в преступлении и привезли в отдел полиции. Тогда магнитогорец и начал вести себя агрессивно.

— Задержанный укусил сотрудника полиции не менее двух раз в область правого плеча и предплечья, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В результате в отношении горожанина возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчине грозит штраф до 200 тыс. рублей, арест длительностью до 6 месяцев или даже лишение свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело уже передали для рассмотрения в суд..

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