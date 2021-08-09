В Челябинской области будут судить мужчину, который покусал полицейского

Магнитогорец напал на полицейского после задержания
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Перед судом предстанет житель Магнитогорска, от зубов которого пострадал сотрудник МВД.
В июне этого года мужчину задержали по подозрению в преступлении и привезли в отдел полиции. Тогда магнитогорец и начал вести себя агрессивно.
— Задержанный укусил сотрудника полиции не менее двух раз в область правого плеча и предплечья, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В результате в отношении горожанина возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчине грозит штраф до 200 тыс. рублей, арест длительностью до 6 месяцев или даже лишение свободы на срок до 5 лет.
Уголовное дело уже передали для рассмотрения в суд..
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