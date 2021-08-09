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Общество9 августа 2021 12:19

На 30 метров шире и на 2 метра выше: Ленинградский мост в Челябинске строят 100 дней

После реконструкции мост откроют летом 2022 года
Ольга ЩАПИНА
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Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Сейчас на стройке века начался монтаж балок пролетного строения длиной 33 метра. Масса одной конструкции составляет порядка 60 тонн, — сообщает пресс-служба мэрии Челябинска. Всего строители установят 144 балки.

Новый мост будет на 30 метров шире и на 2,5 метра выше старого. Для движения транспорта будет 6 полос в оба направления, плюс трамвайные пути. Для пешеходов обустроят удобные широкие тротуары.

Смотрите фоторепортаж «Комсомолки» с масштабной стройки в Челябинске

Реконструкция Ленинградского моста
Видео: мэрия Челябинска

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