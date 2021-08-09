Челябинцам рекомендовали реже выходить на улицу из-за дыма

Дым сгустился даже над озером Тургояк. Фото: минэкологии Челябинской области

Жители Челябинской области продолжают жаловаться на туманную завесу и неприятный запах на улице.

В региональном министерстве экологии рекомендовали заводам снизить выбросы, а мэриям — усилить полив улиц для снижения концентрации дыма. Граждан просят не пользоваться личными автомобилями, чтобы не производить загрязняющие выхлопы.

Кроме того при появлении запаха гари южноуральцам посоветовали поменьше находиться на улице, пить больше воды и использовать средства индивидуальной защиты для спасения от дыма.

Появление тумана с резким запахом в областном министерстве экологии объяснили атмосферным следом от катастрофических природных пожаров в Якутии. Южноуральцы, однако, заметили, что у дымки на улицах подозрительно химический запах.

По словам замминистра экологии региона Виталия Безрукова, это обычная ситуация.

— Запах от горящего зеленого леса сильно отличается от запаха сухих дров, которые мы используем для разведения костра. В условиях лесного пожара горят органические вещества: древесина, мох, опавшие листья, трава. В процессе химических реакций выделяются оксиды ванадия, серы, сероводород, формальдегид и летучие углеводороды: бензол, толуол, ксилолы, метан, бензапирен, — пояснил Виталий Безруков.

Он уточнил, что все перечисленные вещества появляются в малых количествах, но обладают сильным запахом.

— На данный момент наблюдаются лишь небольшие превышения по взвешенным веществам, несмотря на зафиксированный запах гари, его компоненты не превышают допустимых норм, — добавил Виталий Безруков.

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