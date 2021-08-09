Арена для детей и взрослых: челябинцам показали эскиз многофункционального спортивного комплекса — самого крупного на Урале

Фасад РМК-Ареныбудет выполнен в стиле хай-тек: в оформлении используют стекло и металл. Фото РМК.

Русская медная компания презентовала концепцию новой спортивной арены, строительство которой планируется завершить к концу 2023 года. Ее фасад будет выполнен в стиле хай-тек: в оформлении используют стекло и металл. Здесь также разместятся два больших видеоэкрана. Многофункциональный комплекс гармонично дополнит ансамбль других зданий спортивного города, которые будут построены здесь же — в районе улиц Университетская Набережная и Академика Королева (набережная реки Миасс). Арена станет самым крупным на Урале социально-инфраструктурным спортивным проектом. Отметим, что в разработке проекта участвовали три специализированных компании из России, Италии и Австрии.

Заниматься физической культурой и спортом здесь смогут все желающие. Спортивный комплекс сможет принять почти 100 тысяч человек в месяц. Здесь также планируется создать систему подготовки спортсменов, которая будет охватывать и воспитанников спортивных школ и представителей профессиональных спортклубов. Объект станет тренировочной базой и для нескольких детских спортивных школ, любительских и профессиональных команд.

На фасаде также разместятся два больших видеоэкрана. Фото РМК.

— При подготовке проекта строительства многофункциональной арены была проведена большая работа. В конкурсе участвовали и российские и зарубежные компании. Эскиз-макет уже разработан. Сейчас идет доработка функциональной составляющей комплекса и конкретные работы по планировке. Можно предположить, что к середине сентября, к Дню города при участии главы региона будет заложен первый камень в основание будущей арены, — отметил директор «РМК-Арены» Николай Сандаков.

Уже известно, что будет располагаться внутри большого спортивного комплекса. Это главный зал на пять тысяч зрителей, три универсальных зала для игровых видов спорта, площадки для занятий единоборствами, малая арена. 35 тысяч квадратных метров площади. В этом году Русская медная компания объявила о начале строительства многофункционального спортивного комплекса на Северо-Западе Челябинска. Объем инвестиций со стороны РМК порядка 4 млрд рублей (из них — 500 млн рублей на благоустройство).

— При подготовке проекта строительства многофункциональной арены была проведена большая работа. В конкурсе участвовали и российские и зарубежные компании. Эскиз-макет уже разработан. Сейчас идет доработка функциональной составляющей комплекса и конкретные работы по планировке. Можно предположить, что к середине сентября, к Дню города при участии главы региона будет заложен первый камень в основание будущей арены, — отметил директор «РМК-Арены» Николай Сандаков.

Уже известно, что будет располагаться внутри большого спортивного комплекса. Это главный зал на пять тысяч зрителей, три универсальных зала для игровых видов спорта, площадки для занятий единоборствами, малая арена. 35 тысяч квадратных метров площади. В этом году Русская медная компания объявила о начале строительства многофункционального спортивного комплекса на Северо-Западе Челябинска. Объем инвестиций со стороны РМК порядка 4 млрд рублей (из них — 500 млн рублей на благоустройство).

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