Челябинская молодежь не спешит вакцинироваться

Фото: Кирилл САДЫКОВ
12 августа, в Международный день молодежи, в торговом комплексе «Горки» администрация Челябинска развернет мобильный пункт вакцинации. Студенты не спешат ставить прививки, как и водители, а также работники ЖКХ.
— Нужно работать с молодежью, работниками транспорта и ЖКХ, у них недостаточный охват, — пояснил замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.
Мэр Наталья Котова призвала в сентябре начать просветительскую работу в школах с родителями, чтобы повысить показатели вакцинации.
За сутки, 8 августа, в Челябинске выявлено 135 новых случаев коронавирусной инфекции. 123 человека выписаны. Почти 2 тысячи челябинцев продолжают лечение.
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