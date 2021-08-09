В Челябинске водитель иномарки разбил молотком бордюр, мешавший проезду

Фото: кадр с видео / Instagram.com/74.chs

В соцсетях распространяется видео, на котором водитель иномарки разбивает молотком бордюр в одном из жилых дворов Челябинска. Мужчину снимают на камеру, а он, судя по всему, на это даже не обращает внимание.

Как рассказывает автор видео, инцидент произошел возле дома №146/1 по улице Танкистов. На кадрах видно, как мужчина среди белого дня разбивает молотком бордюр, а позади него тем временем стоит припаркованный кроссовер с инвалидным знаком. Причем, по словам очевидцев, с другой стороны улицы можно проехать без препятствий.

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