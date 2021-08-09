В Челябинске спроектируют еще семь выделенных полос для общественного транспорта

Выделенные полосы позволят автобусам и троллейбусам получить приоритет движения. Фото: «Челябинский урбанист» / vk.com

Мэрия Челябинска провела электронный аукцион на выполнение работ по проектировке семи выделенных полос для общественного транспорта. Тендер выиграла краснодарская фирма «Региональный кадастровый центр». Информация об этом находится на сайте Госзакупок.

Изначальная стоимость контракта составляла 4,5 млн рублей. Однако в процессе торгов она остановилась на отметке в 1,9 млн рублей. Теперь за эту цену подрядчику предстоит выполнить проектные работы на следующих участках:

— на проспекте Ленина от Энгельса до 40-летия Октября;

— на улице Худякова от Вароского до Лесопарковой.

— на улице Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской;

— на улице Молодогвардейцев от Профессора Благих до Братьев Кашириных;

— на Копейском шоссе от проспекта Ленина до Енисейской;

— на улице Чичерина от 40-летия Победы до Братьев Кашириных;

— на улице Рождественского от проспекта Ленина до Енисейской;

В рамках контракта подрядчику нужно будет выполнить транспортное обследование улиц и сформировать схему организации движения транспорта. Кроме того, он должен также нанести дорожную разметку и сделать тротуары. Работы должны будут выполнены до 15 октября.

Отметим, что выделенные полосы также хотят установить и на Комсомольском проспекте. В настоящий момент на этом участке уже завершается ремонт.

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