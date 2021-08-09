Реновацию Первой электростанции в Челябинске свяжут с благоустройством набережной реки Миасс

Первая электростанция в Челябинске. Фото: kartarf.ru

В Челябинске подходит к завершению конкурс по разработке проекта реновации Первой электростанции. Это объект культурного наследия, который был построен в начале прошлого века на берегу реки Миасс. Об этом сообщили в управлении архитектуры города.

Сегодня возле здания Первой электростанции главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов встретился с финалистами конкурса. Он показал им дворы соседних исторических зданий и строящуюся набережную, а также дал советы по совершенствованию проектов: учесть фасады и кровлю, обратить внимание на историю места и его контекст.

Фото: управление архитектуры Челябинска

Фото: управление архитектуры Челябинска

Участникам конкурса нужно разработать концепции реновации и развития этой территории, создав уютное пространство, где человек ощущает связь с историей. Для этого важно привести здание к историческому облику, демонтировав пристрои 80-90х годов, а также сберечь исторические объекты.

— Набережная будет людным местом, ориентированным на пешеходов — главный архитектор рекомендовал учесть пешеходные потоки с Российской, Свободы, Труда, Пушкина и предусмотреть внутри квартала укрепленные тротуары с возможностью проезда только для спецтехники, — прокомментировали в управлении архитектуры Челябинска.

Также финалистам предстоит продумать в конкурсном проекте организацию новых входов в здание с учетом требований для объектов культурного наследия.

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