Дым от якутских пожаров задержится в Челябинской области еще на сутки

Дым над Челябинской областью появился утром в понедельник, 9 августа. Фото: Алена МЫЗГИНА

Дым от лесных пожаров, который накрыл Челябинскую область, будет держаться, как минимум еще сутки. Чиновники министерства экологии региона уже выступили с заявлением по этому поводу.

— 10 августа на территории Челябинской области сохранятся климатические условия (сила и северное направление ветра, влажность, температура, атмосферное давление), наблюдаемые в минувший понедельник, что, в свою очередь, может привести к повторению образования утреннего тумана и заноса дыма от лесных пожаров из Якутии на территории региона, — сообщили в Минэкоологии.

В ведомстве также добавили, что во второй половине дня ожидается превышение концентраций взвешенных частиц и оксида углерода в приземном слое атмосферы.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

С целью недопущения возможных превышений вредных веществ и ухудшения обстановки министерством экологии были разработаны следующие рекомендации:

— предприятия обязаны снизить количество выбросов в атмосферу;

— жителям региона рекомендуется отказаться от использования своих автомобилей и временно пересесть на общественный транспорт;

— организациям следует ограничить строительные и ремонтные работы на улице и работу строительной техники в жилых массивах;

— абсолютно всем следует ограничить сжигание травы, листвы и других отходов;

— администрациям муниципальных образований рекомендуется увеличить полив улиц.

Также всем жителям региона рекомендуется:

— не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром;

— сократить свое местонахождение на улице по минимуму;

— использовать маски и другие средства индивидуальной защиты;

— пить больше воды;

— совершать влажную уборку помещений.

Напомним, Челябинск утром, 9 августа, заволокло неплотной пеленой. Люди начали жаловаться на неприятный запах и першение в горле, а в региональном Минэкологии поспешили увязать происходящее с лесными пожарами в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и заметен в верхних слоях атмосферы.

Добавим, на территории Якутии лесные пожары бушуют уже несколько недель. Сейчас действуют более 150 очагов возгораний. Сгорело уже больше 4 млн гектаров леса.

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