Дым от якутских пожаров задержится в Челябинской области еще на сутки

Дым над Челябинской областью появился утром в понедельник, 9 августа.
Фото: Алена МЫЗГИНА
Дым от лесных пожаров, который накрыл Челябинскую область, будет держаться, как минимум еще сутки. Чиновники министерства экологии региона уже выступили с заявлением по этому поводу.
— 10 августа на территории Челябинской области сохранятся климатические условия (сила и северное направление ветра, влажность, температура, атмосферное давление), наблюдаемые в минувший понедельник, что, в свою очередь, может привести к повторению образования утреннего тумана и заноса дыма от лесных пожаров из Якутии на территории региона, — сообщили в Минэкоологии.
В ведомстве также добавили, что во второй половине дня ожидается превышение концентраций взвешенных частиц и оксида углерода в приземном слое атмосферы.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
С целью недопущения возможных превышений вредных веществ и ухудшения обстановки министерством экологии были разработаны следующие рекомендации:
— предприятия обязаны снизить количество выбросов в атмосферу;
— жителям региона рекомендуется отказаться от использования своих автомобилей и временно пересесть на общественный транспорт;
— организациям следует ограничить строительные и ремонтные работы на улице и работу строительной техники в жилых массивах;
— абсолютно всем следует ограничить сжигание травы, листвы и других отходов;
— администрациям муниципальных образований рекомендуется увеличить полив улиц.
Также всем жителям региона рекомендуется:
— не открывать на ночь окна и не проветривать помещения утром;
— сократить свое местонахождение на улице по минимуму;
— использовать маски и другие средства индивидуальной защиты;
— пить больше воды;
— совершать влажную уборку помещений.
Напомним, Челябинск утром, 9 августа, заволокло неплотной пеленой. Люди начали жаловаться на неприятный запах и першение в горле, а в региональном Минэкологии поспешили увязать происходящее с лесными пожарами в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и заметен в верхних слоях атмосферы.
Добавим, на территории Якутии лесные пожары бушуют уже несколько недель. Сейчас действуют более 150 очагов возгораний. Сгорело уже больше 4 млн гектаров леса.
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