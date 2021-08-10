Случайно выехал на встречную: три человека пострадали в ДТП в Челябинске

Обе машины оказались сильно повреждены. Фото: ГИБДД Челябинска

Два легковых автомобиля попали в аварию днем 9 августа на улице Кольцевой в Челябинске. Как рассказали в ГИБДД города, 56-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с Nissan Qashqai под управлением 43-летней женщины.

Травмы в ДТП получили водители обоих автомобилей, а также 74-летняя пассажирка Nissan. К счастью обошлось без тяжелых последствий: всем пострадавшим медики рекомендовали амбулаторное лечение.

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