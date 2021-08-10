На улице Сони Кривой в Челябинске предложили изменить схему проезда и создать прогулочную зону

Улица Сони Кривой в проекте и в реальности. Фото: chelurban.ru

Челябинский урбанист Лев Владов с командой коллег подготовил проект реконструкции участка улицы Сони Кривой. Речь об отрезке между улицами Красной и Воровского, где находится «Киномакс Урал». На автомобильной части улицы предлагают изменить разметку, а на пешеходной, с северной стороны — обустроить прогулочную зону.

Авторы отмечают, что работали над проектом в течение последних четырех лет и постарались сделать его экономным — например, для воплощения в жизнь идей не нужно заново укладывать асфальт.

Проект измененной разметки. Иллюстрация: chelurban.ru

По проекту, тротуар рядом с супермаркетом «Золотое яблоко» расширяется, вдоль дороги высаживают деревья.

По словам Льва Владова, сейчас движение на Сони Кривой устроено неэффективно. Из-за парковки перед пешеходным переходом не видно людей. В то же время диагональная парковка слишком узкая, из-за этого происходят аварии и фактически не функционирует одна из полос движения. Урбанист предлагает сохранить большую парковку возле кинотеатра и оставить для движения в сторону площади Революции лишь одну полосу. Также он настаивает на необходимости вернуть пешеходный переход, ведущий к улице Васенко.

Пешеходный переход с островком безопасности. Иллюстрация: chelurban.ru

— Мы направили предложение администрации Челябинска. Также мы встретились с представителями компании «Золотое яблоко», они готовы профинансировать часть благоустроительных работ, — рассказал Лев Владов.

Он уточнил, что мэрию попросили внести работы по переустройству улицы Сони Кривой в бюджет на 2022 год.

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