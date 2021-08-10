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Общество10 августа 2021 7:43

Райффайзенбанк: почти половина зарплатных карт выпускается без бумажных PIN-конвертов

Это возможность значительно снизить количество используемой бумаги
Источник:kp.ru
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Райффайзенбанк отказался от бумажных PIN-конвертов для новых зарплатных клиентов. Установить PIN-код для своей карты клиенты смогут при ее активации — на сайте банка или по телефону через колл-центр. Банк предложил действующим зарплатным клиентам перейти на такую же систему, и в результате 44% зарплатных карт уже выпускаются без PIN-конвертов.

— Отказ от PIN-конвертов — это возможность значительно снизить количество используемой бумаги. Функция установки PIN-кода легко обеспечивается цифровыми каналами. Кроме того, это упрощает сервис для клиента — не нужно запоминать код из конверта, он не потеряется и его не придется специально менять, — отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.