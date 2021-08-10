В Челябинске сошли с рельсов грузовые вагоны

Люди при происшествии не пострадали. Фото: Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК

На железнодорожной станции Челябинск-Главный ранним утром 10 августа сошли с рельсов два грузовых вагона. Оба были пусты. Оказавшийся последним в составе вагон опрокинулся и встал на заднюю стенку.

Как сообщили в центральном межрегиональном СУ Следственного комитета на транспорте, проблема возникла во время расформирования товарного поезда. На месте стрелочного перевода после аварии обнаружили повреждение железнодорожного полотна: деформировано два метра рельсов.

При сходе вагонов люди не пострадали. Причины происшествия сейчас выясняют. На месте аварии ведут восстановительные работы. Вагоны вернули на место с помощью специального крана.

В пресс-службе ЮУЖД сообщили, что на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

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