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Здоровье10 августа 2021 9:34

В Челябинской области 25 человек умерли от коронавируса за один день

Это самое большое количество умерших с начала эпидемии
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом в регионе заболели более 78,5 тыс. человек

Коронавирусом в регионе заболели более 78,5 тыс. человек

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области обновили антирекорд по количеству умерших от коронавируса за день: в последние сутки скончались 25 пациентов.

Количество вновь заболевших тоже максимальное за все время — 365 человек.

По данным регионального министертсва здравоохранения, на лечении сейчас находятся 6147 пациентов.

Всего с начала пандемии в Челябинской области заболели коронавирусом 78 тыс. 507 человек.

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