Двоим челябинцам, зарезавшим собутыльника, назначили лечение у психиатра

Между собутыльниками возник конфликт Фото: "КП" Архив

В Челябинске двоим убийцам, 62-летнему мужчине и 23-летнему юноше, назначили принудительное лечение у психиатра за жестокую расправу со своим собутыльником.

— Суд установил, что соучастники летом 2020 года в одном из жилых домов Челябинска в процессе распития спиртных напитков на почве конфликта совершили убийство собутыльника, нанесли ему множество ножевых ранений, от которых потерпевший скончался на месте, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мужчину лишили свободы на 15 лет, а юношу на 14. При этом им нужно будет пройти обязательное лечение у врача-психиатра.

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