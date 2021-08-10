Ирина Гехт объяснила пугающую статистику смертности от коронавируса в Челябинской области

Ирина Гехт объяснила появление пугающих цифр в статистике смертей от коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области ситуацию по заболеваемости коронавирусом в третью волну оценивают как стабильную, но количество смертей пугает. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 25 человек — это самая большая цифра с начала пандемии. С чем связан рост летальных исходов, во вторник, 10 августа, объяснила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

— Сначала идет рост заболеваемости, а увеличение смертности запаздывает на две-три недели, — объяснила Ирина Гехт. — Эти процессы мы видели и раньше. Связано такое запаздывание в статистике с тем, что пациент какое-то время проходит лечение, находится на ИВЛ. Сейчас тяжесть заболеваемости выше, чем ранее. И то, что мы сейчас будем фиксировать рост смертности, вполне объяснимо и сопоставимо с прошлыми периодами.

В Челябинской области преобладает индийский штамм коронавируса, получивший название «Дельта», новых — нет. Чаще болеют, в отличие от первой и второй волны, трудоспособные взрослые.

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