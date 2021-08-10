Из озера Тургояк выловили 40 тонн автопокрышек

Фото: минэкологии Челябинской области

Со дна озера Тургояк в Челябинской области подняли более 40 тонн старых автомобильных покрышек. Извлечением мусора занимались водолазы-добровольцы из общественной организации «ДИМСИ». За две недели работы волонтерам удалось поднять на поверхность десятки шин от легковых автомобилей и 28 покрышек от карьерных самосвалов БелАЗ.

Только одна покрышка от гигантского грузовика весит около 1,5 тонн. Даже при использовании спецтехники на работу с одной огромной шиной уходило по 15-20 минут. Команде добровольцев пришлось нарушить правила безопасности, чтобы поднять из озера такой груз.

— При применении крана водитель должен видеть, что вытаскивает, а тут ему пришлось довериться дайверам, — признался руководитель «ДИМСИ» Павел Бубенков.

Помимо покрышек ныряльщики заметили на дне немало чужеродных объектов. На глубине шести метров нашли старый пирс, раньше к нему швартовались яхты. А возле Золотого пляжа обнаружили подводное футбольное поле и спортивные снаряды: турники и брусья.

Спортплощадку, разумеется, не строили на дне озера. Дело в том, что Тургояк постоянно меняет свои границы. Возможно, через десятилетия под водой окажется территория нынешних берегов.

Автопокрышки тоже изначально лежали на суше. Несколько десятилетий назад из них соорудили искусственную береговую линию и пирс для яхт-клуба.

— Со временем эти покрышки в воде начали разлагаться, все вредные вещества поступали в озеро, которое является особо охраняемой природной территорией, — пояснил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Он уточнил, что автошины — отходы третьего и четвертого классов опасности.

Выловленные из Тургояка покрышки не собираются просто выбрасывать. Их перевезут в Коркино, где переработают на вторсырье. Их старых шин сделают стройматериалы.

Напомним, вылавливать автопокрышки из Тургояка начали во время экологической акции «Вода России». В сборе мусора на берегах озера тогда поучаствовала актриса Юлия Михалкова.

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