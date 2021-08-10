Стало известно, будут ли в школах Челябинской области вводить дистант в новом учебном году

Занятий с учителем у компьютера в Челябинской области не ожидается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Челябинской области не планируют вводить дистант в новом учебном году, но решение по студентам пока не принято. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном эпидситуации в регионе.

— Учебный процесс в школах Челябинской области пройдет в обычном режиме, — рассказала Ирина Гехт. — Перевод на дистант даже на несколько дней не планируются. Но линейки по рекомендации Роспотребнадзора будут проходить на открытом воздухе, будет организовано разделение потоков при организации питания и учебного процесса в части времени начала уроков и перемен. Сохранятся все те же требования, что и были на протяжении прошлого учебного года. То есть работаем в обычном режиме. Никаких дистантов.

По вузам решение будет принято на совете ректоров всех вузов Челябинской области.

— Будет учтено, что студенты не всегда выполняют рекомендации Роспотребнадзора, возвращение в коллективы после каникул вызовет интенсивность их общения, — продолжает Ирина Гехт. — Будем вести работу по поддержанию рекомендаций Минобрнауки о необходимости вакцинации.

Студенты могут привиться в Челябинской области однокомпонентным «Спутником Лайт». Вакцина, по словам Ирины Гехт, есть в студенческой поликлинике.

В третью волну актуальнее встал вопрос вакцинации подростков. Если раньше болели пожилые, то сейчас это чаще трудоспособные взрослые и дети. Но говорить о вакцине для детей пока рано. Ее выход в производство пока неизвестен.

— Наверное, это будет поздняя осень, — предположила Ирина Гехт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru