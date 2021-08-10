В июле в Челябинской области 189 пациентов заболели коронавирусом после прививки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области в июле прививки от коронавируса сделали 16 660 человек. У чуть более одного процента из их числа — 189 человек — ПЦР-тест на COVID-19 оказался положительным. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

— Большая часть пациентов заболела после первой прививки, треть — после второй, — рассказала Ирина Гехт. — Есть те, кто попал в ковидный госпиталь, но их состояние значительно лучше, чем у невакцинированных. В реанимации ни одного вакцинированного пациента нет.

За последнюю неделю в Челябинскую область из других стран вернулись 3 326 человек. Среди них привитых — 568, переболевших — 25.

— При обследовании у 46 человек вернувшихся из-за рубежа выявлен положительный результат, — добавила Ирина Гехт.

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