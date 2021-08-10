В Челябинске срубят деревья на трех улицах

Снесут 17 сухостойных деревьев Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В Курчатовском районе начнут снос сухостойных деревьев. Городское управление экологии и природопользования разрешило срубить 17 растений. Липы, ивы и серебристые лохи признали сухостойными и подлежащими удалению.

Как уточнили в муниципальном комитете дорожного хозяйства, работы на трех улицах будет выполнять МБУ «Геоцентр».

Засохшие деревья вырубят рядом с домами №4, 16, 19А, 38, 90, 92, 99,101, 110, 112 по Комсомольскому проспекту, возле дома №1 по улице Цинковой и рядом с домом №18 по улице Каслинской.

Ранее в Челябинске незаконно вырубили 14 ясенелистных кленов на площадке, где собираются построить школу бокса.

А в конце июля сломавшееся дерево ночью упало на машину на улице Богдана Хмельницкого.

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