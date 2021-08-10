Ирина Гехт назвала аутсайдеров по темпам вакцинации в Челябинской области

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинская область во вторник, 10 августа, получила еще 9 500 доз вакцины «Спутник Лайт», но сделали прививки на сегодняшний день только 43% подлежащих вакцинации жителей региона. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном ситуации по заболеваемостью COVID-19, и назвала аутсайдеров прививочной кампании.

— На сегодняшний день темпы вакцинации первым компонентов составляют 500 человек в сутки, вторым — 6000, — рассказала Ирина Гехт. — Не укладываются в режим вакцинации, который мы разрабатывали для формирования коллективного иммунитета, пять территорий. Это Златоуст, Миасс, Копейск, Троицк и Красноармейский район.

В общем сложности регион получил 778 756 доз вакцины, 9 500 — пришли сегодня. Сделали прививку 682 680 человек — 43% от подлежащих вакцинации.

— Нам бы хотелось, чтобы врачи вакцинировались активнее, — продолжает Ирина Гехт. — На сегодняшний день прививку сделали 40%. Но это связано с высокими титрами антител у них. Высокий процент среди социальных работников. 70-90% — среди сотрудников домов инвалидов, которые не работают в режиме обсервации, но случаев заноса инфекции мы не фиксируем. Нам важно, чтобы такой же уровень был в образовательных учреждениях. Потому что начало учебного года — этого риски.

В регионе также расширили возможности применения «Ступника Лайт» для ревакцинации всех категорий пациентов. К ноябрю уровень ревакцинации установлен на 60% — это вклад в формирование коллективного иммунитета.

По словам Ирины Гехт, в сентябре в Челябинской области также начнется прививочная кампания от гриппа. Ее сроки из-за третьей волны сдвигать в регионе не планируют.

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