«В моем лице вы найдете соратника»: Алексей Текслер встретился с новым начальником СУ СКР по региону Петром Решетниковым

Во вторник, 10 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с новым руководителем СУ СКР по региону Петром Решетниковым и руководителем четвертого следственного управления ГСУ СК РФ Виктором Обоскаловым.

Темой разговора, сообщает пресс-служба главы региона, стал вопрос соблюдения прав граждан, обеспечения общественной безопасности, стабильной социальной и политической обстановки, профилактики коррупции.

— Поздравляю вас с назначением. У следственного комитета особая подследственность уголовных дел, они всегда резонансные, находятся на контроле, поэтому внимание к той работе, которую вы ведете, в обществе достаточно высоко. Я уверен, что со всеми задачами, которые сегодня стоят перед следственным комитетом, всем нашим правоохранительным блоком, и, конечно, перед региональными властями, мы справимся. Основная задача — улучшение качества жизни наших граждан. В моем лице, лице команды правительства региона вы всегда найдете соратника. Будем оказывать максимальное содействие в вопросах борьбы с коррупцией. Как руководитель антитеррористической и антикоррупционной комиссий добавлю, что мы держим на контроле эти вопросы. В их решении важна профилактика, — сказал губернатор.

Решетников завил, что считает профилактику преступлений приоритетом. И подчеркнул, что для него служить в Челябинской области — честь. Он настроен на постоянную работу с южноуральцами, на взаимодействие с гражданскими институтами. «Мы будем помогать жителям региона восстанавливать свои права, если они нарушены, и в целом — делать их жизнь лучше», — сказал он.

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