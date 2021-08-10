Директора хлебокомбината в Челябинской области будут судить за долги по зарплате

Сотрудникам хлебокомбината не платили за труд
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Копейске возбудили уголовное дело и невыплате заработной платы. В преступлении обвиняют директора ООО «Копейский хлебокомбинат».
По информации следователей, в 2020 году более 100 работников хлебокомбината остались без зарплаты. Долг предприятия перед сотрудниками превысил 6 млн рублей.
В Следственном комитете попросили всех работников комбината, не получивших зарплату или получивших ее лишь частично, обратиться в копейский следственный отдел лично или по телефону 2-30-32.
— В ходе расследования будут приняты меры для погашения задолженности по заработной плате, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Руководителю хлебокомбината грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей или лишение свобода на срок до трех лет и запрет на профессиональную деятельность.
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