Директора хлебокомбината в Челябинской области будут судить за долги по зарплате

Сотрудникам хлебокомбината не платили за труд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Копейске возбудили уголовное дело и невыплате заработной платы. В преступлении обвиняют директора ООО «Копейский хлебокомбинат».

По информации следователей, в 2020 году более 100 работников хлебокомбината остались без зарплаты. Долг предприятия перед сотрудниками превысил 6 млн рублей.

В Следственном комитете попросили всех работников комбината, не получивших зарплату или получивших ее лишь частично, обратиться в копейский следственный отдел лично или по телефону 2-30-32.

— В ходе расследования будут приняты меры для погашения задолженности по заработной плате, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Руководителю хлебокомбината грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей или лишение свобода на срок до трех лет и запрет на профессиональную деятельность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru