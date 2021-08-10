На железной дороге в Челябинской области погиб человек

На железной дороге нашли тело человека без признаков жизни
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В окрестностях сортировочной станции Челябинск-Южный, которая находится в Копейске, обнаружили труп. Тело лежало между железнодорожными путями.
Личность погибшего пока не известна. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что на место происшествия выехал сотрудник ведомства и следственно-оперативная группа. Эксперты выяснят обстоятельства смертельного травмирования на железной дороге и проверят, были ли нарушены правила безопасности и эксплуатации транспорта.
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