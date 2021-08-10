В миндортрансе Челябинской области назначили молодого замминистра

Андрей Майсак четыре года проработал в министерстве. Фото: миндортранс Челябинской области

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области новое назначение. Заместителем министра стал Анрей Майсак. Постановление об этом 10 августа подписал губернатор Алексей Текслер.

Андрею Майсаку 37 лет, по специальности он экономист, окончил Челябинский государственный университет. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта начал работать в 2017 году. Сначала занимал должность ведущего специалиста-эксперта, затем был начальником службы транспортной безопасности на объектах дорожного хозяйства, и руководил отделом планирования дорожной деятельности.

В начале 2020 года Андрея Майсака назначили замначальника управления дорожного хозяйства, в этом статусе он работал до сегодняшнего дня.

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