«Раскаленная фигура в снопах искр»: на Аркаиме обожгут двухметровую глиняную скульптуру

Фото: минкульт Челябинской области

В историко-культурном заповеднике «Аркаим» в Челябинской области устроят обжиг огромной глиняной фигуры. Действо намечено на 14 августа и будет длиться восемь часов.

Глиняную фигуру двухметровой высоты создает Станислав Курамин, работающий в гончарной мастерской на Аркаиме. Скульптура, для изготовления которой специально заказали 110 килограммов белой глины, будет символизировать соединение четырех стихий — огня, земли, воды и воздуха. Ее поместят в огонь, чтобы глина превратилась в керамику.

— Самое интересное происходит в конце, когда раскрывается кожух и появляется раскаленная фигура в снопах искр. Это настоящее огненное шоу, — рассказал о процессе обжига Станислав Курамин.

Добавим, публично обжигать огромные глиняные скульптуры на Аркаиме придумали в 2019 году. Тогда «огненное шоу» стало частью гастрономического фестиваля «Крынка». В 2021 году фестиваль отменили из-за коронавируса, но скульптуру все равно решили создать.

Как уточнили в региональном министерстве культуры, мероприятие постараются организовать с учетом санитарных мер и правил пожарной безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru