Врач-инфекционист: постковидному синдрому подвержены даже те, кто перенес инфекцию бессимптомно

Постковидный синдром — последствия новой коронавирусной инфекции — развивается далеко не у всех переболевших. Но такой синдром может развиться даже у пациентов, которые перенесли заболевание легко или в бессимптомной форме. Длительность постковидного синдрома в среднем составляет 4-4,5 месяца с момента появления симптомов. О том, как может проявляться постковидный синдром, связан ли он с тяжестью заболевания и кто находится в группе риска рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

Как может проявляться постковидный синдром? Какие органы и системы страдают наиболее часто?

До 70% пациентов с постковидным синдромом сталкиваются с нарушением функций легких, включая одышку, невосстанавливающееся насыщение кислородом, сохраняющиеся и даже прогрессирующие изменения, которые видно при инструментальных обследованиях, например, на КТ. Это наиболее распространенные проявления поствковидного синдрома. Далее идет астеновегетативный синдром, нервное расстройство, которое включает повышенную утомляемость, раздражительность, снижение концентрации внимания и, как следствие, снижение качества жизни в целом. Различные функционально-неврологические нарушения встречаются у 50-60% пациентов с постковидным синдромом. Стойкие неврологические нарушения, связанные с деятельностью мозга, либо периферической нервной системы — примерно у 30%, психические нарушения обнаруживаются примерно у 10%.

Около 20-25% людей с постковидным синдромом сталкиваются с поражением сердца — повреждением его оболочки или миокарда. У 50% наблюдается поражение сосудов. Порядка 25-30% приходится на желудочно-кишечные нарушения, включая нарушения функции печени и поджелудочной железы.

Есть ли прямая зависимость между тяжестью заболевания COVID-19 и развитием постковидного синдрома?

Течение самого заболевания не имеет прямого влияния на развитие и тяжесть постковидного синдрома. Коронавирус в первую очередь провоцирует эндотелиальную дисфункцию, так как вирус активно размножается в эндотелии, то есть во внутренней оболочке сосудов. А дальше вирус распространяется по всему организму и сложно предсказать, где может начаться процесс тромбообразования. Также вполне возможен сценарий, при котором само заболевание протекало легко или без видимых симптомов, но процессы повреждения эндотелия уже запустились, и они проявятся после выздоровления в виде тромбоза или других сосудистых поражений. Это ведет за собой нарушение кровообращения соответствующего органа — развивается органная дисфункция. Что будет поражено — предсказать очень сложно, однако замечено, что чаще страдают уже «скомпрометированные» органы и системы.

Один из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, это иммунитет. Человек со слабым иммунным ответом чаще перенесет коронавирус легко, потому что организм не будет остро и чрезмерно реагировать. Но этот же слабый иммунный ответ способствует длительному пребыванию вируса в организме. А значит вирус более длительный срок может способствовать поражению систем и органов.

Какие анализы следует сдать после заболевания?

После заболевания важно сдать клинический анализ крови и проверить гемостаз, чтобы исключить риск развития тромбоза, который встречается довольно часто. Также желательно сдать биохимию крови, чтобы проверить общее состояние организма, функцию печени, поджелудочной железы и почек.

Если после заболевания человек сдает тест на уровень антител и получает один результат, а через некоторое время при повторном анализе уровень антител значительно выше — это может служить маркером постковидного синдрома, при условии проверки на том же оборудовании и тест-системе.

Пожалуй, самое сложное для диагностики — это неврологические проявления постковидного синдрома. Они не выявляются ни лабораторными, ни инструментальными методами. То есть по КТ и МРТ картина благополучная, но неврология и психотерапевтические проблемы присутствуют.

Что можно сделать в процессе лечения коронавируса для профилактики длительных последствий?

В процессе лечения критически важно соблюдать назначения и рекомендации врача. Если, например, врач назначил курс антикоагулянтов или другое лечение, то нельзя самовольно прерывать, сокращать курс или снижать дозировку, даже если вы чувствуете себя хорошо. Речь идет об антикоагулянтах, потому что большая часть проявлений постковидного синдрома связана с сосудистыми проявлениями и образованием тромбов.

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