Челябинский губернатор утвердил в должности министра общественной безопасности

Фото: архив КП
Министром общественной безопасности Челябинской области стала Светлана Костина, которая до этого момента работала в статусе исполняющей обязанности. Соответствующее постановление с подписью губернатора было опубликовано на сайте правительства региона. К своим обязанностям Костина официально приступит 23 августа.
Напомним, в апреле 2020 года министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов ушел в отставку по собственному желанию. Однако сразу на его место замену не нашли, а исполняющей обязанности назначили Светлану Костину.
СПРАВКА
Светлана Костина родилась 23 сентября 1966 года в городе Куса Челябинской области.
В 1988 г. окончила с отличием Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола по специальности «Металловедение, оборудование и технология термической обработки металлов», в 1999 г., также с отличием, Уральскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление".
Свой трудовой путь начала в сфере металлургии. С 1988 г трудилась в должности инженера в Челябинском политехническом институте им. Ленинского комсомола.
С 1992 г. перешла в Комитет по чрезвычайным ситуациям, гражданской обороне и ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий Челябинской области, который в 2004 году был преобразован в Министерства по радиационной и экологической безопасности, где проработала до 2010 года.
В 2010 году перешла в Главное управление МЧС России по Челябинской области в должности заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Челябинской области;
С 2014-2016 гг. заместитель Министра, начальник управления радиационной безопасности Министерства радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
В ноябре 2016 года назначена на должность первого заместителя Министра общественной безопасности Челябинской области. С 20 марта 2019 года – исполняющий обязанности первого заместителя Министра общественной безопасности Челябинской области. С 21 сентября 2019 года назначена первым заместителем Министра общественной безопасности Челябинской области.
Награждена медалью «За содружество во имя спасения», нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» и памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков».
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