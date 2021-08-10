В Челябинске днем выгуливают сову на поводке

Фото: читательница КП-Челябинск

В Челябинске на набережной реки Миасс заметили молодого человека, который разгуливал с совой. Птица разместилась на руке хозяина, а ее лапа была привязана к веревке. Фотографией с этим моментом поделилась читательница КП-Челябинск.

— Я точно не уверена, но мужчина вроде бы предлагал прохожим сфотографироваться с птицей. К сожалению, уточнить не смогла, потому что торопилась по делам. С другой стороны, а зачем бы он с совой там стоял? — рассказала читательница КП-Челябинск.

Тем не менее челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян считает, что выгуливать днем сову, которая является ночным хищником, нельзя ни в коем случае.

— Сразу надо заявлять в полицию и сообщать об эксплуатации животных. Тем более выгуливать днем ночного хищника — это ненадлежащее содержание, то есть нарушается закон, — подчеркивает Карен Даллакян. — Любой фотограф должен иметь статус индивидуального предпринимателя, потому что он на этом зарабатывает деньги.

Сделать снимки с дикими животными в Челябинске - не редкость. В городе есть несколько контактных зоопарков, где можно не только сфотографироваться с «братьями меньшими», но и потрогать их. Также свои услуги предлагает предприниматель Сергей Панасенко, который стал знаменитым благодаря своему зверинцу. У мужчины есть лиса, белки, еноты, но основную славу он заполучил благодаря волку Воланду. Вместе с диким зверем он прогуливался в парке Гагарина, причем препятствовать этому никто не мог, по документам его питомец — собака, скрещенная с волком. Такой волкособ на протяжении нескольких лет нервировал челябинцев, ведь Панасенко пренебрегал даже намордником и утверждал, что животное полностью безобидно. Однако в январе 2019 года в его словах пришлось усомниться — Воланд напал на ребенка.

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