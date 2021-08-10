Дым от якутских пожаров задержится в Челябинской области на несколько дней

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Дым от лесных пожаров в Якутии задержится в Челябинской области еще на 2-3 суток. Также в регионе сохранятся условия, которые способствуют образованию тумана утром и вечером. Об этом сообщили в министерстве экологии региона.

— К сожалению, мы находимся еще во влиянии переноса воздушными массами последствий от природных пожаров в Якутии. Леса там горят уже на протяжении месяца, и влияние пожаров дошло только сейчас. В аналогичной ситуации оказываемся не только мы, но и жители других городов Урала и Сибири. Причем в других регионах ситуация складывается намного хуже. Влияние пожаров Якутии уже ощущаются на Северном полюсе, в Китае, Монголии и Казахстане, — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В связи с негативным влиянием от лесных пожаров промышленным предприятиям Челябинска было рекомендовано снизить выбросы в атмосферный воздух на 20-40 %. Также они должны будут усилить полив своих и прилегающих территорий.

По данным министерства экологии региона, на «щадящий режим» работы перешли следующие предприятия:

— Завод «Техно» остановил одну линию производства продукции, на других линиях идет выпуск продукции с низким содержанием вредных веществ, также запланирована остановка еще одной технологической линии и остановка вспомогательного оборудования;

— ЧМК обеспечат работу предприятия как при НМУ 2 степени;

— Мечел-Кокс работает на пониженном производстве, усилены работы по повышению герметичности оборудования;

— ЧЭМК, помимо мероприятий по снижению, дополнительно приостановили работу 4 печей;

— «Фортум» снизит производственную нагрузку до 50%;

— Челябинский цинковый завод приостановит работу 2 печей.

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