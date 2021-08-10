Маньяку, забивавшему бездомных молотком в Челябинской области, грозит пожизненный срок

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинском областном суде прошли прения сторон по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве шестерых бездомных в Миассе. Гособвинение запросило для подсудимого наказание в виде пожизненного лишения свободы.

— Выступая в прениях, старший прокурор отдела уголовно-судебного управления Руслан Тимшин отметил исключительную опасность подсудимого для общества, устойчивость и последовательность его преступного поведения, — сообщила старший помощник прокурора области Ольга Щербинина.

Фото: прокуратура Челябинской области

Убийства бездомных происходили в июле 2020 года. По версии следствия, обвиняемый предлагал бездомным выпить за его счет, а после того, как они были пьяны, забивал их до смерти молотком. Мужчину удалось поймать в том же месяце, когда он пришел на место преступления, держа в руках окровавленный молоток.

Как сообщал ранее руководитель миасского отделения следственного комитета Анатолий Селиверстов, задержанный дал признательные показания и сознался также в других аналогичных убийствах. На допросе мужчина рассказал, что хотел отомстить знакомому, а на бродягах просто тренировался. Также он заявил, что готов убивать и дальше.

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