Ирина Гехт рассказала, будут ли прививать от коронавируса школьников в Челябинской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В третью волну коронавируса в Челябинской области актуальнее встал вопрос вакцинации подростков. Если раньше болели пожилые, то сейчас это чаще трудоспособные взрослые и дети. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт не исключает, что в скором времени от коронавируса начнут прививать подростков.

— Пока неизвестен выход вакцины в производство, я думаю, это будет даже не сентябрь, а, наверное, поздняя осень, — предположила она., — предположила Ирина Гехт.

Что касается проведения учебного процесса в школах Челябинской области, то он пройдет в обычном режиме. Власти региона уже приняли окончательное решение по этому поводу.

— Перевод на дистант даже на несколько дней не планируются. Но линейки по рекомендации Роспотребнадзора будут проходить на открытом воздухе, будет организовано разделение потоков при организации питания и учебного процесса в части времени начала уроков и перемен. Сохранятся все те же требования, что и были на протяжении прошлого учебного года. То есть работаем в обычном режиме. Никаких дистантов, — подчеркнула Гехт.

По вузам решение будет принято на совете ректоров всех вузов Челябинской области.

— Будет учтено, что студенты не всегда выполняют рекомендации Роспотребнадзора, возвращение в коллективы после каникул вызовет интенсивность их общения, — продолжает Ирина Гехт. — Будем вести работу по поддержанию рекомендаций Минобрнауки о необходимости вакцинации.

Студенты могут привиться в Челябинской области однокомпонентным «Спутником Лайт». Вакцина, по словам Ирины Гехт, есть в студенческой поликлинике.

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