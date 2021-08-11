В Увельском районе опрокинулась машина, пострадал пенсионер

Иномарка вылетела за пределы проезжей части. Фото: полиция Увельского района

Авария произошла утром 10 августа на 73-м километре трассы Челябинск-Троицк.

Suzuki съехала с дороги в кювет и опрокинулась. Пострадал пассажир иномарки, 68-летний мужчина. Травмы оказались многочисленными, но не тяжелыми: медики рекомендовали пенсионеру амбулаторное лечение.

Как рассказали в полиции Увельского района, иномаркой управляла 46-летняя женщина. И она, и пострадавший пассажир — жители Магнитогорска. Водитель не выбрала безопасную скорость движения и из-за этого не справилась с управлением, в результате машина перевернулась и оказалась серьезно помята.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru